Подмосковье 29 марта 2024, 19:02 Русский Халк проведет в Люберцах мастер-класс для одного из самых сильных людей России Пресс-служба администрации г. о. Люберцы

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Тяжелоатлет по прозвищу Русский Халк проведет в Люберцах мастер-класс для одного из самых сильных людей России Дмитрия Логунова. Мероприятие пройдет 3 апреля в 12:00 в фитнес-клубе «Re: fit».

В рамках тренировки Логунов попробует выполнить упражнения со спецификой, отличающейся от его базовых силовых упражнений, — поднятие богатырского бревна, становая тяга.

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Отмечается, что тренировку подготовят по принципу многоповторных круговых упражнений с элементами сценического экстрима. Русский Халк научит Дмитрия Логунова ломать стальные стержни, надувать грелки и многому другому.

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