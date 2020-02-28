Русская рулетка на железной дороге. В Подмосковье проверили несанкционированные переходы

В Подмосковье провели рейд по предупреждению травматизма и смертности на железной дороге. Многие жители в попытке сэкономить время пользуются несанкционированными переходами и пренебрегают безопасностью. Поэтому инспекторы стараются регулярно выявлять и пресекать такие случаи.

Несчастные случаи на железной дороге, увы, не редкость. Далеко не все понимают, что, переходя железную дорогу в запрещенном месте, люди пусть и экономят время, но рискуют здоровьем и жизнью. Инспекторы таких граждан ловят постоянно. На первый раз чаще всего прощают и делают официальное предупреждение. На второй выписывают штраф. Правда, он совсем незначительный — всего 100 рублей.

Многих не пугают ни штрафы, ни инспекторы: люди рискуют переходить железную дорогу в запрещенном месте даже под пристальным взглядом сотрудников полиции. Поэтому на такие рейды часто приглашают журналистов, ведь огласка — способ привлечь внимание к проблеме.

По словам инспекторов, дело даже не в нарушении законодательства. Все, кто так рьяно старается сократить и упростить себе путь, не на шутку рискуют жизнью. Только с начала года в Подмосковье на путях погибло 50 человек. Статистика, конечно — вещь сухая, но если вдуматься, то жизнь дороже традиционного русского авось.