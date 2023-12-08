Подмосковье 08 декабря 2023, 18:59 Румянцевская школа под Истрой получила новый автобус Телеканал «360»

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Новый автобус для отделения Румянцевской школы прибыл в учебное заведение поселка Курсаково под Истрой. Он выйдет на маршрут взамен старого и будет доставлять в учебное заведение 76 детей.

Школьный автобус начнет перевозить детей в ближайшее время после завершения всех необходимых процедур оформления и регистрации. Новое транспортное средство ученики Румянцевской школы ждали с нетерпением.

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Раньше детей развозил старенький автобус, который часто ломался и доставлял много проблем. Из-за этого ученики не могли вовремя попасть на занятия.

Автобус будет доставлять детей из деревень Савельево, Курово, Веретенки и Лужки, а также учеников из окрестных садовых товариществ. Всего этим маршрутом будут пользоваться 76 учащихся школы поселка Курсаково.

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«Новый автобус — это прекрасно, потому что, теперь у нас не будет проблем с подвозом детей в учебное заведение. Данный автобус будет делать три рейса в день — утренний рейс и после занятий дважды, после уроков и после группы продленного дня», — рассказала директор «Румянцевской средней образовательной школы» Оксана Зайцева

Новый автобус соответствует всем требованиям безопасности, оснащен современной системой спутниковой навигации, тахографом, ремнями безопасности, огнетушителями и аптечками.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил усилить подготовку к школе в детских садах региона.

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