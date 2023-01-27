Подмосковье 27 января 2023, 11:08 Руководство завода пульперкартона в Солнечногорске предложило сотрудничество местным производителям

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Солнечногорский завод пульперкартона начал поиск новых заказчиков среди местных производителей. Эту бизнес-инициативу поддержала администрация округа.

Солнечногорский опытно-экспериментальный механический завод является победителем мировых премий за создание экотоваров, лучший дизайн упаковки и разнообразие в линейке продукции из пульперкартона. Там выпускают держатели для стаканчиков, лотки для яиц, подносы и многое другое. Производственные мощности завода способны перерабатывать до 18 тонн сырья в сутки.

Инициативу руководства завода по поиску новых партнеров уже взяли в работу — было решено создать совет директоров крупных предприятий округа.

«Мы тоже это заметили, что у нас предприятия <…> не знают о существовании друг друга. И поэтому это задача одна из основных — всех со всеми познакомить. Сейчас как раз создается совет директоров крупных промышленных предприятий», — рассказал заместитель главы администрации городского округа Солнечногорск Кирилл Типографщик.

Еще одной актуальной темой стал вопрос транспортной доступности завода и соседних производств.

«Добраться до предприятий, которые находятся здесь, людям <…> практически невозможно. Общественный транспорт здесь не ходит совсем. Поэтому я передал просьбу трудящихся — пустить какой-то маршрут, чтобы люди могли хоть как-то добираться», — рассказал генеральный директор АО «СОЭМЗ» Алексей Круглов.

Всего на заводе трудятся около 100 человек из Солнечногорска и соседних округов. Зарплата конкурентноспособная, вакансии есть. Информация о них вскоре появится на сайте администрации округа и на экранах МФЦ.

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