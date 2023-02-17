Подмосковье 17 февраля 2023, 21:31 Руководство Воскресенска встретилось с жителями в формате выездной администрации Публичное достояние

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Врип главы Воскресенска Алексей Малкин приехал в Елкино и близлежащие деревни, чтобы лично пообщаться с жителями и ответить на их вопросы. В ходе встречи обсудили разные темы, в том числе благоустройство, транспорт, ремонт дорог и жилищно-коммунальное хозяйство.

Содержание дорог, их благоустройство и ремонт — эта тема стала одной из самых обсуждаемых на встрече. Семья Ирины Власийчук живет в квартире, но давно мечтает купить просторный дом в одной из деревень. Но отсутствие дороги мешает осуществить планы.

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«В деревне Шильково у нас половина дороги асфальтирована, половина — нет. Проехать невозможно — там весной-осенью грязь, летом пыль, честно, условий нет. Вот подходила к Алексею Валерьевичу попросить, чтобы нам заасфальтировали ее», — поделилась жительница Воскресенска Ирина Власийчук.

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На встрече поговорили о качестве воды и очистке колодцев, а также о необходимости осушения территории возле Дома культуры. Обсудили и назревший за несколько лет вопрос о возможности продления маршрута автобуса. Алексей Малкин выслушал все пожелания жителей. Пообещал внести в Минтранс Подмосковья предложение о расширении проезжей части.

«Основные проблемы — это чистка дорог, очень много вопросов. Мы эти вопросы подкорректировали, закреплены ответственные. Каждую неделю мне будут давать отчет по прочистке дорог в населенных пунктах. Многие вопросы касались — жители, я так понимаю, истосковались по встречам с руководством округа, и вопросов летнего содержания, вопросов обрезки деревьев, которые сейчас не являются важными, но по лету и весне являются. По водоемам тоже», — сказал врип главы городского округа Воскресенск Алексей Малкин.

Также врип главы добавил, что жители задают много личных вопросов, на них каждый заместитель отвечает лично. Все эти вопросы записываются, сводятся в единый протокол, после чего врип главы берет это под личный контроль.

На этом формат выездной администрации не закончится. Алексею Малкину и его команде предстоит встретиться с жителями других населенных пунктов Воскресенска.

Ранее жители Правдинского в Пушкинском округе рассказали губернатору Воробьеву о ремонте поврежденных коммуникаций в поселке.

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