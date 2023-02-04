Подмосковье 04 февраля 2023, 23:59 Руководство Подольской больницы рассказало об эффективной помощи больным с онкологией

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Сегодня в Подольскую онкологическую больницу могут обращаться жители со всего юга Подмосковья. На помощь больным раком здесь приходят высококлассные специалисты. Только за прошлый год необходимое лечение получили здесь почти 50 тысяч человек.

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«Четвертое февраля — это День борьбы с онкологическими заболеваниями. Современная медицина в России позволяет не только продлить жизнь онкологических больных, но и вылечить большую часть этих пациентов», — сказал доктор медицинских наук, профессор, заведующий отделением противоопухолевой лекарственной терапии Подольской областной клинической больницы Мехти Нариманов.

Как сообщил заведующий, клиника в Подольске располагает всеми необходимыми возможностями для излечения пациентов с онкологией. В частности, современными медикаментами, современными схемами, хирургией и, в частности, очень грамотными специалистами.

Сегодня в Подольскую областную клиническую больницу за помощью могут обращаться жители не только городского округа, но и всего юга Подмосковья.

Только за прошлый год необходимое лечение здесь получили 47 тысяч человек, 11 с половиной тысяч больных прикреплено к больнице на данный момент.

В настоящее время служба онкологической помощи Подольской больницы состоит из Центра амбулаторной онкологической помощи и узкопрофильных стационарных отделений. Здесь на помощь больным приходят опытные высококлассные специалисты.

Ранее губернатор Воробьев заявил о положительных изменениях в больницахПодмосковья.

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