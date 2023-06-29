Подмосковье 29 июня 2023, 10:13 Руководство подмосковной службы МЧС оценило чистоту озера Сенеж в Солнечногорске

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Заместитель начальника главного управления МЧС России по Московской области Максим Аршакян назвал озеро Сенеж в Солнечногорске примером чистого водоема. Это стало возможным, потому что там запрещен судовой ход.

Сегодня на озере Сенеж продолжается купальный сезон. Там работает благоустроенный пляж с кабинками для переодевания, пирсами для рыбалки, амфитеатром для приема солнечных ванн и прокатом досок для сапсерфинга, лодок и катамаранов. Для любителей активного отдыха оборудована спортивная площадка и велодорожка.

Ранее Роспотребнадзор провел санитарную проверку пляжа в Солнечногорске и признал его безопасным местом отдыха. Состояние пляжей находится под контролем правительства региона и губернатора Московской области Андрея Воробьева.

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