16 августа 2023, 11:14
Руководство подмосковного Фонда капитального ремонта наградили в ДНР
Генеральный директор подмосковного Фонда капитального ремонта Валерий Николов и советник генерального директора Алексей Матренин получили нагрудные знаки «Почетный строитель». Их вручили по приказу Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Донецкой Народной Республики.
Как рассказали в МинЖКХ Подмосковья, почетные грамоты также получил руководитель Центра управления проектами фонда Евгений Богданов, а заместителю начальника Управления исполнительной документации фонда Андрею Золотареву объявили благодарность.
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Фонд капитального ремонта Подмосковья ведет восстановление около 800 объектов на территории ДНР и ЛНР. Из них порядка 520 — в Мариуполе.
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ЖКХ
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