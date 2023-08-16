Подмосковье 16 августа 2023, 11:14 Руководство подмосковного Фонда капитального ремонта наградили в ДНР младший сотрудник

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Генеральный директор подмосковного Фонда капитального ремонта Валерий Николов и советник генерального директора Алексей Матренин получили нагрудные знаки «Почетный строитель». Их вручили по приказу Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Донецкой Народной Республики.

Как рассказали в МинЖКХ Подмосковья, почетные грамоты также получил руководитель Центра управления проектами фонда Евгений Богданов, а заместителю начальника Управления исполнительной документации фонда Андрею Золотареву объявили благодарность.

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Фонд капитального ремонта Подмосковья ведет восстановление около 800 объектов на территории ДНР и ЛНР. Из них порядка 520 — в Мариуполе.

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