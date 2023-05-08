Подмосковье 08 мая 2023, 13:54 Подмосковное МинЖКХ поздравило коммунальщиков — ветеранов ВОВ с Днем Победы Мин ЖКХ

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Руководство Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области поздравило с предстоящим Днем Победы участников ВОВ, которые работали в сфере ЖКХ после окончания войны. Торжественную речь в адрес ветеранов произнес глава ведомства Антон Велиховский.

«Мы испытываем безграничную благодарность ветеранам, которую невозможно передать словами, за их силу, мужество и отвагу. Гордимся, что в сфере ЖКХ работали такие достойные люди. Желаю всем ветеранам Великой Отечественной войны крепкого здоровья, благополучия, мирного неба над головой и долгих лет жизни», — сказал министр.

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Велиховский лично встретился с 96-летним участником войны Николаем Васильевичем Телицыным в Одинцове. Ветеран попал на фронт в 17-летнем возрасте, за проявленную смелость и героизм в ходе боев Телицын был награжден медалями «За боевые заслуги» и «За отвагу».

После поздравления министр поинтересовался у ветерана, в какой помощи он сейчас нуждается. Выяснилось, что в квартире Николая Васильевича давно не проводился ремонт и уборка. Велиховский пообещал лично проконтролировать работы по улучшению жилищных условий ветерана.

Всего на территории Московской области проживают 26 участников ВОВ, которые работали в жилищно-коммунальной сфере после окончания войны. Речь идет о ветеранах — жителях Волоколамска, Воскресенска, Одинцова, Павловского Посада, Пушкино, Ступина, Лыткарина, Егорьевска, Долгопрудного, Домодедова, Электростали, Луховиц и Люберец.

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