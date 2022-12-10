Подмосковье 10 декабря 2022, 22:49 Руководство фирмы «Ступино Мебель» рассказало о мерах поддержки бизнеса Подмосковья

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Компания «Ступино Мебель» больше 20 лет производит мягкую и корпусную мебель. О работе предприятия главе городского округа рассказали руководители компании Раис и Светлана Акчурины. Они провели для Сергея Мужальских экскурсию по производству.

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Главе округа продемонстрировали продукцию компании, затем познакомили с цехами. Здесь трудятся порядка сорока человек.

Руководители отметили, что на сегодняшний день нет проблем с поставками сырья, компания проводит гибкую политику — опускает цены, готова торговаться.

Также глава фирмы поделился, что компания «Ступино Мебель» не раз пользовалась областными и муниципальными мерами поддержки, получала субсидии на закупку оборудования. В завершение встречи глава округа выразил надежду на дальнейшее сотрудничество бизнеса и местных властей.

«Ступино Мебель» производит мягкую и корпусную мебель, а также модную новинку — раскладывающиеся кресла с механизмом «реклайнер».

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