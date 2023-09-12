Подмосковье 12 сентября 2023, 09:48 Руководящий состав подмосковного ГУСТ провел прием жителей Гирко С. Г. / ГУСТ МО

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Прием жителей провели в Главном управлении содержания территорий Подмосковья. Они задавали вопросы о состоянии общественных пространств.

Как рассказала глава ведомства Светлана Аипова, по просьбам жителей в Раменском появится тротуар к одной из остановок общественного транспорта, в Орехово-Зуеве проведут благоустройство двора после проведения аварийных работ, а в Мытищах установят шлагбаум у жилого дома.

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Прием также провел замглавы ГУСТ Сергей Гирко.

«Жителя Сергиева Посада волновал вопрос прокладки электросетей на дворовой территории. Инспекторы уже провели выездное обследование по указанному адресу, дальнейшее решение прорабатываем совместно с коллегами из администрации и министерства энергетики», — рассказал он.

В ведомстве добавили, что жители могут оставить свои вопросы в социальных сетях, по телефону или лично в территориальных отделах. Узнать их расположение можно по ссылке.

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