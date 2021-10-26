Руководителю цирковой студии «Дружба» в Электростали Людмиле Курченковой исполнилось 70 лет

Народный цирк «Дружба» существует в Электростали уже 45 лет. Все это время его бессменным руководителем и вдохновителем является заслуженный работник культуры Московской области Людмила Курченкова.

Когда-то восьмилетней девочкой Людмила пришла в клуб «3/40» в Электростали заниматься акробатикой. Потом был цирковой кружок в ДК «Строитель», где она участвовала в акробатических номерах и исполняла цирковые трюки. А вскоре Людмила поняла: цирк — это ее судьба.

«Цирк, как и для всех, — это терпение. Я так думаю, что цирк — это всегда было, есть и будет, это семейное», — говорит руководитель народного цирка «Дружба» в г. о. Электросталь Людмила Курченкова.

Источник фото: телеканал «360»

А еще цирк, по мнению Людмилы, — это настоящее волшебство. Здесь объединилось мастерство десятков людей: жонглеров, гимнастов и эквилибристов.

Источник фото: телеканал «360»

Из коллектива цирка «Дружба» выпустились сотни ребят, многие из них стали известными артистами — участвовали в юбилейных торжествах международного лагеря «Артек», выступали на церемонии закрытия Олимпийских игр в Сочи.

«Почетно, конечно, мы сколько лет уже вместе. Я здесь директором работаю 17,5 года. Людмила Алексеевна еще до меня работала. В разные годы по-разному жили, было и хорошо, и плохо. Но все равно мы сохраняли цирк, как могли», — рассказала директор КЦ «Октябрь» г. о. Электросталь Елена Плыкина.

В свой юбилей Людмила пожелала только одного: чтобы ее воспитанники достигали новых вершин.