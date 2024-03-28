Подмосковье 28 марта 2024, 19:03 Руководителям сельхозпредприятий Ступина посоветовали провести опашку территории пресс-служба администрации г. о. Ступино

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После схода снега на полях вблизи лесных массивов, как правило, появляется сухостой, который угрожает распространением пожаров. Для того чтобы избежать этого, сельхозпредприятиям следует провести опашку территорий. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа Ступино.

Задачу по опашке территорий во время совещания поставил замглавы округа Сергей Протопопов. В мероприятии приняли участие представители Мособлпожспаса, МЧС, силовых структур, лесничества, территориальных отделов окружной администрации и сельскохозяйственных предприятий.

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В начале совещания начальник ОНД и ПР по городскому округу Ступино Алексей Иванов доложил об основных показателях по обстановке с пожарами на территории муниципалитета. По его словам, за прошлый год в округе произошло 393 пожара и 155 случаев возгорания сухой травы.

Для того чтобы предотвратить дальнейшие пожары, руководителям сельхозпредприятий рекомендовали произвести уборку сухой растительности, мусора, а также выполнить опашку в местах, граничащих с лесом.

За нарушение требований пожарной безопасности предусмотрено административное наказание в виде штрафа как для физических, так и для юридических лиц.