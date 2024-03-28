28 марта 2024, 19:03
Руководителям сельхозпредприятий Ступина посоветовали провести опашку территории
После схода снега на полях вблизи лесных массивов, как правило, появляется сухостой, который угрожает распространением пожаров. Для того чтобы избежать этого, сельхозпредприятиям следует провести опашку территорий. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа Ступино.
Задачу по опашке территорий во время совещания поставил замглавы округа Сергей Протопопов. В мероприятии приняли участие представители Мособлпожспаса, МЧС, силовых структур, лесничества, территориальных отделов окружной администрации и сельскохозяйственных предприятий.
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В начале совещания начальник ОНД и ПР по городскому округу Ступино Алексей Иванов доложил об основных показателях по обстановке с пожарами на территории муниципалитета. По его словам, за прошлый год в округе произошло 393 пожара и 155 случаев возгорания сухой травы.
Для того чтобы предотвратить дальнейшие пожары, руководителям сельхозпредприятий рекомендовали произвести уборку сухой растительности, мусора, а также выполнить опашку в местах, граничащих с лесом.
За нарушение требований пожарной безопасности предусмотрено административное наказание в виде штрафа как для физических, так и для юридических лиц.
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