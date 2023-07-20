Подмосковье 20 июля 2023, 17:13 Руководителя ветеранской организации в Солнечногорске наградили медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

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Руководителю ветеранской организации Солнечногорска и депутату округа Андрею Воробьеву вручили медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Он многие годы работает в местном отделении «Боевого братства».

Высокую награду вручили Андрею Воробьеву по указу президента Российской Федерации.

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Организация «Боевое братство» занимается социальной помощью ветеранам и участникам боевых действий. Андрей Воробьев вместе с коллегами помогает ветеранам и занимается патриотическим воспитанием молодежи, участвует в благотворительных акциях и общественных инициативах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о работе фонда «Защитники Отечества» в Подмосковье. Туда могут обратиться военнослужащие и члены их семей для решения важных вопросов.

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