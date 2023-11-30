Подмосковье 30 ноября 2023, 08:21 Руководителя общества ветеранов боевых действий в Солнечногорске наградили за помощь участникам СВО Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

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Руководитель отделения организации «Боевое братство» в Солнечногорске Андрей Воробьев получил общественную премию «Честь и достоинство». Его наградили за оказанную гуманитарную помощь военнослужащим и гражданским в зоне СВО.

Награждение лауреатов прошло в культурном центре Главного управления по обслуживанию дипломатического корпуса при Министерстве иностранных дел Российской Федерации. Мероприятие провели в рамках общественной программы «Национальное величие».

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Председатель президиума организации «Офицеры России», военный летчик Сергей Липовой вручил Андрею Воробьеву диплом лауреата в номинации «Все для фронта, все для победы».

«Совместно с членами отделения городского округа Солнечногорск „Боевое братство“ регулярно собираем гуманитарный груз, а также лично выезжаем в командировки, чтобы доставить необходимую помощь в зону проведения спецоперации. Так наши военнослужащие чувствуют поддержку и заботу», — отметил Воробьев.

Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился с участниками специальной военной операции. Он наградил бойцов подразделения «Барс» из разных уголков региона медалями «За храбрость» II степени.

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