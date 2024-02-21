Подмосковье 21 февраля 2024, 19:12 Руководители учреждений образования Лобни приняли участие в юридическом форуме Пресс-служба администрации г.о. Лобня

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Форум «Юридическая безопасность образовательной организации» завершился в Лобне 21 февраля. В нем приняли участие руководители учреждений образования.

Участники форума вместе с экспертами разобрали вопросы юридической безопасности образовательной организации. Подняли темы юридической защиты учреждения, трудовых договоров с педагогами, платных образовательных услуг и юридического сопровождения дистанционного обучения. Также на мероприятии обсудили способы защиты персональных данных несовершеннолетних.

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В городском округе Лобня уделяется большое внимание развитию сферы образования. В прошлом году 18 новых педагогов пополнили ряды лобненских учреждений образования. Они регулярно повышают уровень своей квалификации.

Мероприятие организовала компания «Атлас коммуникации». Она 13 лет реализовывает комплексные проекты, направленные на повышение качества образования в регионе.

Ранее временно исполняющая полномочия главы муниципалитета Анна Кротова доложила губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву о планах по развитию Лобни в 2024 году.

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