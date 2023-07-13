Подмосковье 13 июля 2023, 09:52 Руководители семейных центров Подмосковья поделились опытом на всероссийском форуме Министерство социального развития Московской области

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Всероссийский форум по решению вопросов детей-сирот прошел в Уфе. В нем приняли участие руководители четырех семейных центров из Подмосковья.

Как сообщили в Министерстве социального развития Подмосковья, на форуме специалисты обменялись опытом и обсудили актуальные вопросы наставничества, подготовки и сопровождения детей-сирот.

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Руководители подмосковных семейных центров «Непоседы» и «Семья и дом» — Наталья Курышова и Ольга Бунак — стали модераторами секций и поделились опытом работы с коллегами.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что Подмосковье повысило выплату на школьную форму для многодетных семей с низким доходом. Теперь они будут получать по 10 тысяч рублей на каждого ребенка, проходящего обучение.

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