Подмосковье 05 марта 2024, 18:54 Руководители приемных бизнес-омбудсмена Подмосковья обсудили проблемы предпринимателей Аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области

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Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Московской области Владимир Головнев провел встречу с руководителями общественных приемных Химок и Подольска и главой Центра медиации Московской области. Главной темой обсуждения стали вопросы, наиболее волнующие представителей бизнеса в регионе.

Руководитель общественной приемной в городском округе Химки Андрей Центеров поделился с коллегами, как их содействие помогло торгово-производственному предприятию добиться перерасчета многомиллионной претензии за водоснабжение.

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Руководитель приемной в Подольске Александра Цветкова рассказала, что наиболее частые обращения предпринимателей связаны с вопросами предоставлений земельных участков и помещений для ведения бизнеса.

По словам Владимира Головнева, находиться в постоянном диалоге с бизнесом — это одна из первостепенных задач института уполномоченного по защите прав предпринимателей.

«Экосистема бизнес-защиты ежедневно проводит большую разъяснительную и просветительскую работу с предпринимателями Подмосковья, в каждой нашей приемной всегда помогут разобраться с новшествами в законодательстве и налоговой сфере, окажут правовую помощь», — пояснил Головнев.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

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