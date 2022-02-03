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    03 февраля 2022, 10:00

    Руководители органов опеки Подмосковья повысят квалификацию в марте

    Анастасия Аброськина

    Руководителей органов опеки Подмосковья пригласили на учебу для повышения квалификации с 15 по 18 марта. Регион сформирует делегацию. Участникам расскажут о последних изменениях в законах и кодексах.

    Руководители органов опеки Подмосковья повысят квалификацию в марте | Изображение 1

    Обучение состоится на платформе GetCourse. Перед началом курса все слушатели получат персональный доступ в личный кабинет, где разместят лекции и полный пакет методических материалов.

    Участники узнают о последних изменениях в Гражданском и Семейном кодексах, результатах государственной политики для преодоления социального сиротства и перспективах ее развития.

    Особое внимание эксперты курса уделят новым правилам усыновления и опеки, работе с заявителями и кандидатами.

    Как все будет?

    Экспертами выступят представители Госдумы, Минобрнауки, Координационного совета при правительстве России и не только.

    К обучению пригласили руководителей и специалистов органов исполнительной власти, администраций городских округов, руководителей органов опеки и попечительства, труда и социальной защиты.