Подмосковье 03 апреля 2023, 16:56 Руководители ГУСТ провели почти 50 выездных инспекций в Подмосковье с начала года Фото с объезда предоставлено АДМ Жуковский

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Руководители ГУСТ регулярно проводят инспекции чистоты территорий городских округов Подмосковья. Главная цель подобных мероприятий — наметить план исправления ошибок, а также разъяснить последовательность работы в содержании территорий. Так, с начала года руководящий состав провел 47 выездных инспекций.

«Зимних инспекций было 23, весенних — 24. Пять мартовских проверок были повторными: они проходили в тех муниципалитетах, где было необходимо помочь выстроить рабочие процессы и заодно проконтролировать качество исполнения поставленных задач», — сообщила руководитель Главного управления содержания территорий в ранге министра Светлана Аипова.

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Она также подчеркнула, что сейчас начался Месяц чистоты и благоустройства. Коммунальщикам Московской области предстоит не только выполнить работу над ошибками, но и провести генеральную уборку территорий по чек-листу, подготовленному ГУСТ.

Ранее губернатору Андрею Воробьеву доложили, что 1 апреля в регионе началось весеннее благоустройство. С начала месяца специалисты с помощью коммунальной техники готовят дворы к лету.

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