Руководители 60 муниципальных ЦУР прошли обучение в Подмосковье

В Главном управлении содержания территорий Московской области 17 июня провели семинар «Методы упреждающего контроля и снижения обращений граждан» для 60 руководителей муниципальных ЦУР.

Мероприятие состояло из двух блоков — на первом выступили с докладами заместитель руководителя Главного управления содержания территорий Подмосковья Никита Анашкин, руководитель ЦУР от государственной жилищной инспекции Артем Бурдаков и руководитель ЦУР от Главного управления содержания территорий Александр Кондрашов.

Вторая часть прошла в формате «вопрос — ответ».

«На семинаре мы рассмотрели вопрос, касающийся предупреждения поступлений новых обращений на портале „Добродел“ посредством трех инструментов — мониторинговой группы муниципальных ЦУР, работы в Единой диспетчерской службе Московской области (ЕДС) и работы мобильного приложения „Проверки Подмосковья“. Были рассмотрены типичные ошибки, правила по тому, как должны закрываться заявки, правила формирования рейтингов, и правила того, какой фотоматериал должен быть приложен управляющими компаниями при выполнении заданий в мобильном приложении», — рассказала руководитель Главного управления содержания территорий Московской области в ранге министра Светлана Аипова.

На мероприятии была представлена статистика по работе муниципальных ЦУР в первом и неполном втором кварталах 2022 года. Обсуждались показатели качества работы Единой диспетчерской службы и количество поступающих обращений.

Кроме того, сотрудники Главного управления содержания территорий дали рекомендации по информированию жителей в виде размещения на информационные стенды необходимых документов о проведении работ по комплексному благоустройству, ремонту детских площадок и информацию о сотрудниках, отвечающих за содержание той или иной территории с контактными данными, чтобы у жителя была прямая связь с исполнителями.