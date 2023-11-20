20 ноября 2023, 17:43
Руководитель приемной бизнес-омбудсмена Подмосковья проведет встречу с предпринимателями в Ступине
Семинар для предпринимателей и встречу с руководителем общественной приемной бизнес-омбудсмена поведут в Ступине 23 ноября. Там обсудят кадровые перспективы, а также права, обязанности и способы защиты.
Как рассказали в Мининвесте Подмосковья, встреча пройдет в Ледовом дворце спорта имени И. М. Боброва. На ней будут присутствовать руководитель общественной приемной и прокурор города.
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Оставить вопросы и темы для обсуждения можно заранее в регистрационной форме по ссылке.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что пропускную способность терминально-логистического центра «Белый Раст» в Дмитрове увеличат благодаря сотрудничеству с Китаем.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
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