Подмосковье 07 июля 2023, 15:34 Руководитель подмосковного ГУСТ Аипова провела еженедельный штаб с главами городских округов ГУСТ МО

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Руководитель Главного управления содержания территорий Московской области в ранге министра Светлана Аипова провела еженедельный штаб с главами муниципалитетов Подмосковья. Участники встречи поговорили о подготовке к зимнему сезону, обсудили динамику по комплексному благоустройству дворовых территорий и выполнению работ по программе «Пешком», а также учли необходимость замены песка на детских игровых зонах.

Глава ГУСТ отметила, что для контроля за выполнением плана механизированных работ в округах необходимо заранее составить маршруты, по которым будет двигаться спецтехника. На этом этапе 80% всех объектов области включены в дистанции, ряд муниципалитетов столкнулись со сложностями при выполнении задач: Молодежный, Восход, Клин, Дубна, Красногорск, Балашиха, Домодедово, Королев и Химки.

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«Коллегам необходимо оперативно определить маршруты спецтехники, чтобы обеспечить должный контроль за выполнением механизированной уборки, — подчеркнула Аипова.

Также в ходе заседания участники обсудили закупку противогололедных материалов на предстоящий зимний сезон. Подготовку к холодному времени года необходимо проводить заблаговременно. По этому показателю отстают Дмитров, Пушкино, Дубна и Солнечногорск, где УК необходимо сформировать документацию по покупке ресурсов.

По теме комплексного благоустройства дворов отметили Сергиев Посад, где коммунальные службы полностью справились с поставленными задачами. Также хороший темп показали Котельники, Серебряные Пруды, Черноголовка, Шаховская, Орехово-Зуево, Ступино, Мытищи и Химки.

«Что касается реализации программы „Пешком“, на этой неделе еще пять городских округов демонстрируют положительную динамику: Серебряные пруды — 86% выполненных работ, Талдомский — 64%, Красногорск — 59%, Рузский — 56% и Балашиха — 40%. В красной зоне оказались: Лосино-Петровский, Богородский и Котельники», — добавила Светлана Аипова.

Кроме того, руководитель ГУСТ обратила внимание коммунальных служб Подмосковья на своевременную замену материала в детских песочницах, объем которого в течение сезона стремительно уменьшается. Песок должен быть определенной крупности и без примесей

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев анонсировал завершение благоустройства набережной реки Осетр в Зарайске в октябре.

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