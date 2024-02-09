Подмосковье 09 февраля 2024, 11:12 Руководитель общественной приемной бизнес-омбудсмена Наталья Караськова проведет прием предпринимателей в Волоколамске Аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области

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Общественные приемные бизнес-омбудсмена работают в 46 городских округах Подмосковья. Ежедневно их руководители проводят прием предпринимателей. Очередная встреча состоится 13 февраля в Волоколамске.

Как рассказали в пресс-службе уполномоченного, предприниматели смогут пообщаться с руководителем общественной приемной по Волоколамску, Лотошину и Шаховской Натальей Караськовой. В ходе приема рассмотрят обращения по поводу незаконных действий должностных лиц, вопросы открытия бизнеса и мер поддержки.

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Записаться на прием можно по телефону 8-929-625-31-52.

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