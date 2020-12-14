Руководитель областного отделения «Молодой Гвардии»: работа волонтерских штабов стала неотъемлемой частью жизни

«Работа волонтерских штабов стала неотъемлемой частью нашей повседневной жизни. По факту она разделилась на „до“ и „после“ пандемии. За последнее время мы, волонтеры, стали сильнее, сплоченнее, осознали, что бывают моменты, когда никто кроме нас. Конечно, пандемия рано или поздно закончится, но помогать жителям — было, есть и будет нашим призванием. Именно поэтому я полностью поддерживаю слова президента о том, что волонтеры — будущее „Единой России“, которые всегда будут готовы прийти к тем жителям, кому не обойтись без помощи», — сказал руководитель Московского областного отделения «Молодой Гвардии Единой России» Александр Толмачев.

Как отметил Владимир Путин в ходе социального онлайн-форума, для самой массовой партии России повседневная работа в эти месяцы, рядом с людьми стала поводом провести аудит своих собственных рядов.

«Дать заслуженную оценку, обратить внимание на тех, кто проявил себя с самой лучшей стороны, показал себя надежным бойцом, добрым, сердечным человеком. Причем не просто каким-то человеком, стремящимся к карьере, а настоящим тружеником, готовым впрягаться в решение непростых задач, стоящих перед страной. Такие люди — мощнейшая созидательная сила в стране», — сказал Владимир Путин.

Первый партийный социальный онлайн-форум прошел 14 декабря на площадке «Единой России». В нем приняли участие волонтерские центры «Единой России», развернутые во всех регионах страны.