Подмосковье 08 сентября 2023, 14:01 Руководитель комитета семей воинов Отечества Марина Мигунова дистанционно проголосовала в Подмосковье

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Руководитель комитета семей воинов Отечества Московской области Марина Мигунова приняла участие в выборах дистанционно. Она проголосовала прямо из своего рабочего кабинета в Орехово-Зуеве.

«Мы работаем 24/7, встречаемся с семьями мобилизованных, общаемся, разговариваем, помогаем детям, женам, сестрам, матерям. Работы много и, конечно, для меня удобнее было проголосовать дистанционно, это затрачивает мало времени», — прокомментировала Мигунова.

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По данным на 12:08 по московскому времени, в Подмосковье в режиме дистанционного электронного голосования приняли участие уже 213 180 человек — 47,88% избирателей. Всего на ДЭГ зарегистрировался 445 261 избиратель.

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