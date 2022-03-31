Руководитель клуба «Русь» из Солнечногорска победил в чемпионате Подмосковья по гиревому спорту

Руководитель клуба «Русь» культурно-досугового центра «Метролог» из Солнечногорска Виталий Фомин стал победителем чемпионата Московской области по гиревому спорту. Соревнования проходили в Серпухове, в них приняли участие свыше 170 спортсменов.

Представитель городского округа Солнечногорск победил в номинации «Двоеборье» с результатом 307 баллов.

«Поздравляю жителя городского округа с новым спортивным достижением. Спорту в муниципалитете уделяем значительное внимание. На базе учреждений образования работают различные кружки и секции — здесь ребята могут выбрать досуг по душе», — сказал глава г. о. Солнечногорск Виктор Родионов.

Виталий Фомин начал заниматься гиревым спортом еще в армии, в 1988 году стал мастером спорта СССР, является чемпионом Европы 2011 года, чемпионом России по гиревому спорту среди ветеранов.

Спортсмен руководит клубным формированием по гиревому спорту «Русь», оно открылось в КДЦ «Метролог» в начале 2022 года.

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