23 ноября 2022, 09:32
Руководитель исторического клуба из Щелкова отправился добровольцем в зону СВО
Руководитель клуба исторической реконструкции «Радогостъ» Павел Одиноков из Щелкова отправился добровольцем в зону СВО. Павел будет служить в подразделении «Ветераны» 60-го отдельного мотострелкового батальона.
Решение стать добровольцем Павел принял не за один день. Во многом это дань памяти его воспитаннику Диме Зеленко, который погиб в ходе военных действий в ЛНР в 2014 году. С собой в зону СВО Павел взял казачью икону Божией Матери.
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«Эту икону мне подарили в Старицком монастыре, когда мы были в историческом походе по Первой мировой войне. И с тех пор [она] стала моей походной иконкой», — рассказал Павел Одиноков.
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Клуб исторической реконструкции «Радогостъ» в Щелкове существует 24 года. Здесь изучают историю, изготавливают и восстанавливают предметы времен от Средневековья до Второй мировой войны.
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Щелково
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