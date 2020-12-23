23 декабря 2020, 12:45
Руководитель хора «Алые паруса» из Подмосковья стал лауреатом премии правительства в области культуры
Руководитель и дирижер детского хора «Алые паруса» из Красногорска получил премию правительства в области культуры. Елена Володина посвятила своей работе 30 лет. Распоряжение о присвоении премии подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.
Педагог Елена Володина воспитала несколько поколений детей. Это стало делом ее жизни. Сегодня она заслуженный работник культуры России и бессменный учитель Детской музыкальной хоровой школы «Алые паруса».
А в этом году участников концертного хора включили в топ-10 одаренных коллективов Московской области. Ребятам вручили грант. Его выдали по программе губернатора «Одаренные дети Подмосковья».
Кроме того, «Алые паруса» на первом месте в категории «Детские хоры» рейтинга всемирной организации INTERKULTUR. И уже не раз коллектив становился лидером международных хоровых игр.