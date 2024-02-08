Подмосковье 08 февраля 2024, 23:27 Руководитель ГУСТ Светлана Аипова подвела итоги недели по уборке территорий в Подмосковье ГУСТ Московской области

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Сегодня, 8 февраля руководитель ГУСТ Московской области Светлана Аипова провела общеобластной штаб по содержанию территорий с главами муниципалитетов. Мероприятие проходит каждую неделю по четвергам.

По словам Аиповой, накануне на регион обрушился мощный снегопад, который все еще продолжается в некоторых муниципалитетах области, поэтому главной темой обсуждения стала работа коммунальщиков.

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«Внимательно следим за использованием техники: контролируем пройденные дистанции и общее время работы. В приоритете — уборка дворовых территорий, подъездов к контейнерным площадкам, внутриквартальных проездов», — заявила Аипова.

Она добавила, что за первую неделю февраля в Котельниках, Серебряных Прудах, Раменском, Воскресенске, Солнечногорске успешно использовали снегоуборочную технику.

Руководитель ГУСТ Московской области подчеркнула, что уборка не должна затягиваться.

«Муниципалитетам необходимо обеспечить дворников ручными роторами. Так процесс пойдет в разы быстрее, охватывая больше территорий за меньшее количество времени», — распорядилась Аипова.

Также Аипова напомнила, что аварийные обращения должны быть отработаны в течение четырех часов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

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