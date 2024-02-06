Подмосковье 06 февраля 2024, 11:52 Руководитель ГУСТ Светлана Аипова напомнила о штрафах за незаконную перевозку отходов в Подмосковье Пример нарушителя / ГУСТ МО

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Уже год умные камеры следят за правильностью перевозок строительных отходов в Подмосковье. Искусственный интеллект позволил повысить эффективность эко-рейдов, ведь теперь за перевозчиками наблюдают 24/7. Так, за год камеры выявили более 14 тысяч водителей большегрузов, не оформивших специальный талон.

«Сумма штрафов в упрощенном порядке за этот период — 622 миллиона 446 тысяч рублей. Для сравнения, в прошлом январе, когда мы только запустили и тестировали систему, в объективы попали только шесть перевозчиков, а уже в январе 2024 года — 365 эпизодов», — отметила руководитель ГУСТ Подмосковья Светлана Аипова.

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Чаще всего нарушения фиксировали в Балашихе, Истре, Одинцове и Щелкове. Размер штрафа для физических лиц составляет от трех до пяти тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей — от десяти до 40 тысяч рублей, для должностных лиц — от 15 до 30 тысяч, для юридических — от 100 до 250 тысяч рублей.

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