Подмосковье 22 апреля 2023, 17:30 Руководитель ГУСТ Подмосковья Аипова поучаствовала во Всероссийском субботнике АДМ Реутов

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Руководитель Главного управления содержания территорий в ранге министра Светлана Аипова присоединилась к Всероссийскому субботнику. Вместе с ней убирался глава Реутова Станислав Каторов.

Также сотрудники ГУСТ вместе с местными жителями убирали территории в Щелкове и Звездном Городке.

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«Сегодня было организовано 800 локаций выдачи инвентаря и приобретено около 66 тысяч позиций необходимых материалов и инструментов для уборки и благоустройства. Только в Реутове совместно приняли участие 8,7 тысячи человек, высадили 42 дерева и 1,1 тысячи кустарников, окрасили 372 скамейки», — рассказала Аипова.

Сегодня на субботники по всей области вышли более 540 тысяч человек. Они суммарно собрали 23,5 тысячи кубометров мусора.

Ранее губернатор Андрей Воробьев позвал жителей Подмосковья на Всероссийский субботник.

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