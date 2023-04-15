Подмосковье 15 апреля 2023, 00:30 Руководитель ГУСТ оценила состояние территорий Серпухова в рамках месяца чистоты и благоустройства

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Руководитель Главного управления содержания территорий (ГУСТ) Московской области Светлана Аипова лично посетила городской округ, чтобы оценить эффективность выполнения задач в рамках Месяца чистоты и благоустройства. Глава ведомства осмотрела территории на улицах Ворошилова, Советская, Крупской и Джона Рида, а также на площади Ленина.

Глава ГУСТ обратила внимание на чистоту в общественных пространствах города, но состояние дворов Аипову не удовлетворило. Она указала на большое количество мусора на газонах и наличие погребания только в отдельных зонах.

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«Также отсутствует системное содержание контейнерных площадок и уборка смета на тротуарах и проездах во дворах», — отметила Аипова.

Кроме того, руководитель Управления сделала большое количество замечаний к состоянию детских площадок. Этот вопрос находится на контроле ГУСТ, коммунальщики закупили необходимые материалы для ремонта комплексов.

Промежуточные результаты Серпухова в рамках Месяца чистоты и благоустройства находятся на низком уровне: первый цикл уборки смета — 51%, промывка проездов — 55%, погребание газонов — 57%, мойка контейнерных площадок — 23%, а общий результат — 31%.

«У округа есть еще две недели на то, чтобы поменять ситуацию к лучшему, но на текущий момент содержание округа могу оценить, как неудовлетворительное», — добавила Аипова.

Также министр напомнила, что коммунальщики должны оперативно принять во внимание замечания по рассмотренным территориям и подготовиться к контрольному выезду, который состоится в мае. Муниципалитету необходимо вывести всю уличную технику и привлечь еще порядка 100 специалистов комплексной уборки.