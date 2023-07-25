Подмосковье 25 июля 2023, 16:13 Руководитель ГУСТ напомнила о важности оперативной уборки смета в Подмосковье До / ГУСТ

Читать 360tv в

Руководитель Главного управления содержания территорий в ранге министра Светлана Аипова рассказала о важности оперативной уборки смета на территории Московской области. По ее словам, смет — это мусор из листвы, травы, земли, веток и пыли.

«Если смет и мусор уже собраны, то его нужно убирать оперативно, иначе он разлетается и уборку необходимо будет проводить повторно. Такой пример можно наблюдать в Дмитрове на 2-й Центральной улице», — пояснила министр.

Реклама

Аипова напомнила, что убирать смет следует четыре раза в месяц вручную, а с помощью спецтехники — три раза в месяц. По ее словам, легче устранить небольшой дефект, чем заниматься капремонтом.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил усилить контроль за состоянием дворов. За полгода жители подали более 330 тысяч жалоб и предложений, касающихся придомовых территорий.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».