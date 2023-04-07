Подмосковье 07 апреля 2023, 14:48 Руководитель ГУСТ МО провела еженедельный общеобластной штаб по вопросам содержания территорий Подмосковья ГУСТ

Читать 360tv в

С начала апреля в Московской области на 23% убрали смет с дорог. Об этом сообщили во время еженедельного штаба Главного управления содержания территорий по итогам работы.

«С 1 апреля городские округа Подмосковья выполнили следующие объемы работ: <…> промывка проездов — 21%, прогребание газонов — 10%, мойка контейнерных площадок — 19%, уборка мусора — 76%, ремонт и покраска ДИП — 23%», — сообщила руководитель ГУСТ в ранге министра Светлана Аипова.

Реклама

Главной задачей для специалистов остается уборка мусора после таяния снега. Усилить работу в этом направлении порекомендовали коммунальщикам Сергиева Посада, Богородского, Подольска, Коломны, Рузы, Домодедова, Электростали и Солнечногорска.

Другой задачей стало приведение в порядок детских игровых площадок. Работы должны завершить до конца апреля.

«Ремонт элементов необходимо осуществлять оперативно, так как это влияет на безопасность эксплуатации. Также необходимо привести в нормативный вид песочницы: полностью убрать старый песок и засыпать специализированный чистый», — заявила Аипова.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал задействовать все ресурсы для весенней уборки дорог и дворов.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».