Подмосковье 29 июня 2023, 19:33 Руководитель ГУСТ Аипова провела еженедельный штаб по содержанию территорий с главами округов ГУСТ МО

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Руководитель Главного управления содержания территорий Московской области в ранге министра Светлана Аипова провела совещание с главами округов. Она напомнила, что в перечень цикличных работ входит покос законов два раза в месяц, мойка контейнерных площадок два раза в два месяца, уборка мусора четыре раза в месяц и другие.

«Помимо отчетов с фотографиями мы также ожидаем от коллег системности. Проблемы с подтверждением точечных работ возникли у следующих муниципалитетов: Шаховская, Фрязино, Пущино, Сергиев-Посад, Лотошино, Краснознаменск, Бронницы, Молодежный», — уточнила Аипова.

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Также на совещании обсудили закупки противогололедных материалов на зимний период 2023–2024 годов. Срок предоставления документов по закупкам — до 30 июня.

По программе «Пешком» Королев, Чехов, Электрогорск уже завешили работы. Почти закончили работы в Лобне и Талдоме, и наполовину — в Красногорске, Щелкове, Балашихе, Рузе и Одинцове.

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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев анонсировал завершение благоустройства набережной реки Осетр в Зарайске в октябре.

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