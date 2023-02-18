Подмосковье 18 февраля 2023, 22:13 Руководитель ГУСТ Аипова посетила Лосино-Петровский с рабочим визитом

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Руководитель ГУ содержания территорий Подмосковья Светлана Аипова посетила Лосино-Петровский округ с рабочим визитом. Она проверила работу коммунальных городских служб и оценила качество уборки дворов и общественных пространств округа.

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В результате перепадов температур этой зимой, на улицах городского округа образовался прочный слой наледи, который не всегда успевают убирать.

«Очень много обращений жителей мы получили из одного из микрорайонов городского округа. И в том числе видим в нашей системе контроля, что округ находится на очень низких позициях. И по результатам нескольких этапов снегопадов мы видим, что процент зачистки дворовых и общественных территорий очень низкий», — сказала Светлана Аипова.

Руководитель ГУСТ проконтролировала уборку дорог, тротуаров, детских площадок и мусорных контейнеров. Также она обратила внимание на скорость и качество обработки жалоб от местных жителей. В Лосино-Петровском порядка 130 дворовых территорий и три общественных. И только 20% из них убраны качественно, сказала министр.

Руководство муниципалитета все замечания приняло в работу.

«Во-первых, необходимо еще раз рассмотреть бюджетную обеспеченность, провести ревизию в менеджменте. Задания должны раздаваться с умом. Есть ограниченное количество ресурсов, которые надо распределять правильно. К сожалению, сегодня выделены факты, что неправильно распределяются, контролируются задания. Желательно, чтобы на местах были более подготовленные люди, которые смогут оценить все ресурсы и направить их в нужное русло», — сказал глава Лосино-Петровского Сергей Джеглав.

Повторную проверку Главное управление содержания территорий Московской области проведет через 14 дней, чтобы оценить работу над замечаниями.

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