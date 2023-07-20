Подмосковье 20 июля 2023, 23:46 Руководитель ГУСТ Аипова подвела итоги по уборке территорий в Подмосковье за неделю Источник: ГУСТ МО / Главное управление содержания территорий Московской области

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Руководитель Главного управления содержания территорий Московской области в ранге министра Светлана Аипова провела еженедельный штаб с главами муниципалитетов по вопросам содержания территорий. Участники мероприятия обсудили темы сезонной уборки, выполнения проектов по благоустройству, а также сроки и качество их реализации.

Руководитель ГУСТ начала штаб с вопросов по выполнению цикличных работ, куда входит ручная уборка и мойка контейнерных площадок, и их подтверждения в системе СКПДИ. По этому показателю положительно отличились Мытищи, Пушкино, Власиха, Восход, Лыткарино и Серебряные Пруды.

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«Обсудили покос травы, сейчас ведутся работы по второму циклу в этом месяце. Часть муниципалитетов прошлый цикл закрыли несвоевременно: Пушкинский, Власиха, Молодежный, Восход, Ленинский, Чехов, Фрязино, Лобня, Лотошино и Сергиево-Посадский. Ответственно же к вопросу подошли Котельники, Лыткарино, Черноголовка, Мытищи, Балашиха, Ступино, Краснознаменск, Домодедово и Серпухов» — отметила Аипова.

Также министр подняла вопрос благоустройства дворов. Чтобы работы не доставляли дискомфорт для жителей необходимо следовать графику и грамотно организовывать процессы.

«Недопустимо, если подготовительные работы длятся более 15 дней, а укладка асфальта более 3 дней. Настроить процесс необходимо Серпухову, Волоколамскому Богородскому, Одинцовском Подольску, Щелково, Люберцам», — добавила руководитель ГУСТ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев анонсировал завершение благоустройства набережной реки Осетр в Зарайске в октябре. На ней уже появился прокат водного и уличного транспорта: лодок, сапбордов, катамаранов и велосипедов.

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