Подмосковье 23 декабря 2022, 18:39 Руководитель Госжилинспекции Подмосковья наградила лучших управдомов региона

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Руководитель ГЖИ Московской области Ольга Федина приняла участие в награждении победителей четвертого регионального конкурса «Лучший председатель совета многоквартирного дома». Торжественная церемония прошла 22 декабря в Доме Правительства Подмосковья.

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Победителями конкурса стали 26 управдомов, их поздравили министр ЖКХ области Антон Велиховский, глава ГЖИ Ольга Федина и руководитель Ассоциации председателей советов МКД Подмосковья Юлия Белехова.

«Сегодняшние победители — это не просто неравнодушные активисты, это еще и грамотные общественники, люди, способные решать сложные жилищно-коммунальные вопросы компетентно и доброжелательно. Госжилинспекция Подмосковья видит в них надежную поддержку и выражает искреннее восхищение и благодарность», — отметила руководитель Госжилинспекции Московской области Ольга Федина.

Конкурс проходил в два этапа и определил по восемь победителей определяли в трех основных номинациях — «До 100 квартир в МКД», «От 100 до 300 квартир в МКД», «Более 300 квартир в МКД». Также в этом году были учреждены два специальных приза, их вручили активистам из Подольска и Лобни.

Ранее сообщалось, что победителями премии губернатора Подмосковья «Мы рядом. Доброе дело» стали 120 человек.

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