Подмосковье 16 января 2024, 19:17 Руководитель администрации Наро-Фоминска Клюшкин проверил отопление в квартирах города Закирова Лилия

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Начальник территориального управления Наро-Фоминска Евгений Клюшкин совершил обход по квартирам города. Он лично убедился в том, что в дома вернулось тепло.

Евгений Клюшкин подчеркивает, что с периода похолодания и появления первых жалоб на отопление в домах в Наро-Фоминске был создан штаб по контролю за ситуацией, где в режиме утро-вечер выполняется работа по устранению проблем.

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«У нас было порядка 10-13 обращений за последние семь дней, по всем этим домам мы ходим, общаемся с жителями, замеряем, проверяем тепловой контур. Бывает так, что пришли в квартиру, батареи — горячие, а окна не переведены на зимний режим и потому холодно, помогаем», — указал Евгений Клюшкин.

Он добавил, что работа над каждым адресом взята под особый контроль. Каждому из обратившихся Евгений Клюшкин оставляет личный номер телефона и просит сообщать о проблемах в любое время.

Закирова Лилия Закирова Лилия Закирова Лилия Закирова Лилия

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что жителей аварийных домов в поселке Южном расселят из-за проблем с отоплением.

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