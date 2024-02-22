Подмосковье 22 февраля 2024, 12:29 Руководитель администрации Анна Кротова навестила раненого участника СВО в Лобне Unsplash

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Временно исполняющая полномочия главы городского округа Лобня Анна Кротова встретилась с семей участника специальной военной операции. Мужчина вернулся домой после ранения.

Общение прошло в теплой обстановке. Алексей и его жена Оксана воспитывают сына с ограниченными возможностями здоровья. На встрече с Анной Кротовой они обсудили возможную помощь семье.

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«Для того, чтобы спустить коляску по пандусу девушке нужна помощь. Мне кажется, я нашла выход. У нас в городе живут и работают замечательные ребята — волонтеры Подмосковья. Они всегда готовы оказать помощь тем, кому она необходима. <…> Попрошу кого-то из крепких ребят, кто живет поблизости, взять шефство над семьей Оксаны и Алексея, чтобы выход на улицу не превращался в сложный квест», — рассказала в своем Telegram-канале Анна Кротова.

Также Алексей рассказал Анне Владимировне о своем ранении и о предстоящей операции в Санкт-Петербурге.

Напомним, в Лобне работает Центр поддержки участников специальной военной операции и их семей. Он расположен по адресу: улица Мирная, 13 к2. Телефон: для справок: +7 (901) 785-10-59. Подробности можно найти в группе в Telegram.

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