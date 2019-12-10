Полвека «у руля». Руководитель дома культуры в Воскресенске уже 50 лет устраивает досуг для жителей

Николая Гончарова называют лучшим директором в Подмосковье. 50 профессиональных лет, несгибаемой воли и активного долголетия. Мужчина уже 50 лет работает директором ДК в Воскресенске.

В городе его знают все: бессменный директор местного Дома Культуры, почетный гражданин города Воскресенск, заслуженный работник культуры России с 1986 года. Николай Иванович Гончаров в свои 77 лет прекрасно знает, что такое настоящее активное долголетие. ДК «Юбилейный» при нем превратился в одну из ключевых культурных локаций региона.

«Я вот командую этим дворцом. Прошло много очень лет, прошло ровно 50 лет. Было много трудностей, много было успехов, особенно проблемы были большие в начале перестройки, в 90-е годы. Даже до того доходило, что дворец хотели продать», — сказал Николай Гончаров, директор ДК «Юбилейный», заслуженный работник культуры.

Благодаря своему непререкаемому авторитету, Николай Иванович смог отстоять дом культуры. «Юбилейный», как и 50 лет назад, собирает в своих стенах жителей всего района. Одним из ключевых направлений деятельности здесь — досуг старшего поколения. Спортивные мероприятия, творческие кружки, поэтические и песенные салоны — долголетие жителей Воскресенска здесь действительно активное.

«Здорово, что мы оказались в теме нашего губернатора Андрея Юрьевича и в теме президента. Когда вышли активные постановления, мы уже готовы были и продолжали уже вот эту тему. Особенно для старшего поколения мы создали все условия. Здесь и хор, и духовой оркестр, и поделки. Старшего поколения мы предоставили все условия для отдыха», — сказал Николай Гончаров, директор ДК «Юбилейный», заслуженный работник культуры.

Николай Иванович лично принимает участие в поэтических вечерах. Не против порадовать и прекрасным инструментальным исполнением. Баян, обычная и губная гармошки, балалайка — все эти инструменты подвластны таланту директора ДК.

50 лет в качестве директора дома культуры. Солидная профессиональная деятельность подарила Николаю Ивановичу и много друзей из самых разных сфер.

Николай Гончаров — большой пример для всех людей почтенного возраста, посещающих дом культуры в рамках проекта «Активное долголетие». Родившийся в самый разгар Великой Отечественной, Николай Иванович прошел большой жизненный и профессиональный путь. Для жителей города он, прежде всего, друг и уже потом — директор ДК.

«Дворец живет напряженной жизнью. Суббота, воскресенье — дворец наполнен. И особенно сейчас, когда программа „Активное долголетие“, мы включились в эту программу очень активно. Как видите. Все к нам стараются попасть. И спортсмены! И любители!» — сказал Николай Гончаров, директор ДК «Юбилейный», заслуженный работник культуры.

Проект «Активное долголетие» здесь, в Воскресенске, знают и любят. Большая заслуга в этом местного дома культуры и лично Николая Ивановича Гончарова. Многие посетители почтенного возраста признаются, глядя на такого директора и сами молодеют с каждым днем.