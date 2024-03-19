Подмосковье 19 марта 2024, 14:39 Рукодельницы Воскресенска передали в перинатальный центр связанные вещи для новорожденных Пресс-служба Коломенского ПЦ

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Мастерицы из Воскресенска привезли вязаные изделия для маленьких пациентов отделения интенсивной терапии и реанимации новорожденных Коломенского перинатального центра. Благотворительная акция по вязанию теплых вещей для малышей «Частичка добра» в Подмосковье проводится уже второй год.

Заведующая отделением реанимации и интенсивной терапии новорожденных Коломенского ПЦ Алина Маслова поблагодарила мастериц клуба «Активное долголетие».

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«Огромная благодарность нашим верным помощникам за регулярно передаваемые в дар шерстяные шапочки, носочки, пледики, жилетки и конвертики для наших маленьких пациентов. Такие вещи обладают мягким стимулирующим воздействием для глубоко недоношенных „торопыжек“, помогают поддерживать температуру тела», — рассказала Маслова.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

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