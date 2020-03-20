Помощь во время карантина. Солнечногорские волонтеры начали приносить продукты в дома пенсионеров

Такое поручение им дал глава округа Владимир Слепцов. Теперь бабушки и дедушки из Солнечногорска получат корзины с самыми необходимыми продуктами: крупами, макаронами, маслом, сладостями и молоком. Такие наборы подготовили более чем для двухсот пенсионеров.

Адресная помощь оказывается всем, кто в этом нуждается. Это неходячие люди или одинокие пожилые, рядом с которыми нет тех, кто мог бы сходить в магазин вместо них Евгений Кузнецов волонтер.

Сами активисты тоже не забывают о мерах предосторожности. Перед посещением каждый надевает маску и одноразовые перчатки, а руки обрабатывает антисептическими средствами.

Подмосковье сплотилось для защиты пожилых

Помочь пенсионерам в Подмосковье ранее вызвались уже около четырех тысяч волонтеров. А социальные работники ежедневно обзванивают порядка 10 тысяч пожилых, чтобы узнать, нуждаются ли они в лекарствах, продуктах и средствах гигиены.

Проект для пенсионеров «Активное долголетие» приостановили до 30 марта. Творческие и спортивные занятия в 45 досуговых клубах посещали около семи тысяч человек.

Также в 32 интернатах Московской области ограничили время посещения родственников. Температуру у пожилых и детей с ограниченными возможностями здоровья там начали измерять дважды в день. А общественные места, жилые дома и транспорт в регионе ежедневно дезинфицируют.

Горячая линия для пенсионеров

В Подмосковье открыли горячую линию по поддержке людей старше 60 лет. Пенсионеры и маломобильные жители могут оставить заявку на оказание помощи с покупкой и доставкой продуктов и лекарств. Кол-центр работает круглосуточно по номеру 8 (800) 200-34-11.