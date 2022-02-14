«Рудимент с кнопкой оставим в прошлом». Воробьев поручил отказаться от подъемников на остановках РЖД после жалоб жителей

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил в ближайшее время решить проблему с неработающим подъемником на железнодорожной остановке в районе Зеленой улицы в Балашихе. На неудобства после строительства РЖД нового объекта жаловались местные жители. Подъемник в Балашихе заменят до декабря 2022 года. А чтобы на всех железнодорожных остановках были лифты, Подмосковье и РЖД заключат новое соглашение.

«Что там произошло, что за фокусы такие?» — спросил губернатор в ходе заседания правительства.

Зампред правительства Московской области Анна Кротова пояснила, что из трех подъемников, которые были там установлены, один, который ведет на островную платформу, не работает. Еще два постоянно ломаются. Приходится вызывать монтера лифтового оборудования. И в день такая ситуация может происходить до 30 раз.

Кротова пояснила, что раньше на этом месте был одноуровневый переход, которым пользовались жители. Новый переход, который там построила компания РЖД, — разноуровневый. Старый нельзя было сохранить, потому что там же был построен второй главный путь, увеличилась интенсивность движения поездов.

«И старый нельзя было оставить — он полностью не соответствовал требованиям. Новый переход расположен в 150 метрах от старого. Новый переход открыли 25 ноября 2021 года. И сразу начались проблемы, которые связаны с устройством подъемника», — отметила она.

Зампред правительства подчеркнула, что эта ситуация недопустима. В качестве решения она предложила перенести остановку. Такие работы, по ее оценке, можно провести до 16 февраля и сделать так, чтобы автобусная остановка находилась рядом с новым разноуровневым пешеходным переходом.

Помимо этого, как уточнила Кротова, будут сделаны подъездные карманы к новой остановке. Остановочный павильон будет более комфортным и удобным. Если старый сегодня возле бывшего пешеходного перехода был 4,5 метра, его увеличат до восьми.

«Тем не менее РЖД отладят работу подъемников до конца февраля. Постоянно опять же будет там дежурить монтер. Рассчитываем, что количество обращений людей на неработающий подъемник станет меньше. При этом мы предлагаем заменить подъемники на лифты до декабря 2022 года. Предлагаем сделать это самостоятельно», — добавила она.

В ответ Воробьев уточнил, почему такой длительный срок. Кротова пояснила, что дело в особенностях возведения лифтов. Для них необходимо оборудовать шахты, плюс лифты, по ее словам, работают только в случае, если в шахте есть тепло. Если подъемник работает еще и на холоде, то требуется установка определенного теплового режима, уточнила Кротова.

Хорошо. Делайте все по уму, по совести. Если [нужно] тепло — делайте тепло. Но лифт должен быть удобный, просторный, чтобы и с сумками, и с колясками, и старшие могли им пользоваться. А этот рудимент с кнопкой и подъемником давайте оставим в прошлом Андрей Воробьев.

Лифты вместо подъемников

Воробьев добавил, что от подъемников следовало отказаться раз и навсегда. Он отметил, что в молодости работал грузчиком в магазине и там тоже был такой подъемник. Хотя это устройство было рассчитано именно на грузы, при желании на нем мог спуститься или подняться и человек. Но это было в советское время — а сейчас такое оборудование уже пережиток прошлого.

«Давайте раз и навсегда забудем об этом и будем использовать, особенно в Подмосковье, все самое современное. Я очень надеюсь, что вам это удастся до декабря 2022 года. Все необходимые ресурсы выделите, и я не сомневаюсь, что мы с коллегами из РЖД просто поменяем эти стандарты и подъемники уйдут раз и навсегда, а если будут, то там, где это касается не людей, а грузов», — сказал Воробьев.

Заместитель гендиректора ОАО «РЖД» Олег Тони предложил подписать новые стандарты создания подобных конструкций, чтобы в дальнейшем такая ситуация не повторилась.

«Просто распишем и подпишем, утвердим новые стандарты между Московской областью и компанией „Российские железные дороги“. Дайте нам срок, мы быстро это сделаем», — добавил он.

Тони добавил, что в Балашихе этот проект был реализован под определенный пассажиропоток и, в принципе, при таком количестве людей можно было смонтировать такого рода подъемник для обеспечения безбарьерной среды. Все транспортно-пересадочные узлы в Московской области, по его словам, оснащены эскалаторами и лифтами.