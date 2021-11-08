«РТ-Инвест» построит предприятие по переработке полимеров в ОЭЗ «Кашира-парк»

Первый в России оператор полного цикла «РТ-Инвест» подписал трехстороннее соглашение с Мининвестиций Московской области и ОЭЗ «Кашира-парк» о строительстве предприятия по переработке вторичных полимеров. Его мощность составит свыше 100 тысяч тонн в год.

Как уточнили в компании «РТ-Инвест», это в два раза больше существующих и планируемых к запуску предприятий. Проектом предусмотрено производство «зеленых» ПЭТ-гранул.

«В рамках соглашения с крупнейшим региональным оператором „РТ-Инвест“ в Подмосковье появится завод по переработке одного из самых часто используемых в повседневной жизни материалов — пластика. Вместо вредных отходов компания будет получать гранулы, которые смогут использовать для производства новых бутылок, упаковки продуктов и детских игрушек. Инвестиции в проект составят более 10 миллиардов рублей, а для жителей Московской области будет создано более 300 новых рабочих мест», — сказала глава Мининвеста региона Екатерина Зиновьева.

Новая инфраструктура обеспечит внедрение на территории Подмосковья замкнутого цикла утилизации пластиковых отходов. Инвестиции в проект составят более 50 миллиардов рублей.

«Высокий уровень готовности комплексной системы нашей компании создает все условия для собственной переработки вторичных полимеров, тем самым реализуя принципы экономики замкнутого цикла. Полученная продукция — вторичные полимерные гранулы — не будут уступать по своим качествам первичным. Производители конечной продукции смогут перейти на него и повысить вклад в формирование цикличной экономики», — отметил гендиректор компании «РТ-Инвест» Андрей Шипелов.

Глава «РТ-Инвест» добавил, что уже к 2025 году компания войдет в топ-10 крупнейших переработчиков полимеров в Европе.

Крупнейший в России завод по переработке полимеров запустят в Московской области в 2023 году.