Подмосковье 24 ноября 2023, 17:08 «РТ-Инвест» и РЭО наградили самых активных школьников Подмосковья за сбор вторсырья Пресс-служба "РТ-Инвест"

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Компания «РТ-Инвест» совместно с Российским экологическим оператором (РЭО) наградила самых активных школьников Московской области за сбор тары через экопункты. За полтора месяца акции «Экоперемена: сдавай тару за награду» ученики сдали 40 тысяч пластиковых бутылок и алюминиевых банок.

В рамках мероприятия, которое охватило 215 учебных заведений Московской области, наибольший успех показала школа № 29 из Химок, представленная Ренитой Мочаловой. Она собрала и сдала около 11 тысяч пластиковых бутылок и почти пять тысяч алюминиевых банок, что принесло ей 100 тысяч баллов.

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Второе место досталось Тарасу Викторову из школы № 10 города Балашиха. Он сдал одну тысячу пластиковых бутылок и 3,2 тысячи алюминиевых банок, что принесло ему 37 тысяч баллов. Андрей Смоляренко из гимназии № 3 города Королев замыкает тройку лидеров. Он собрал две тысячи пластиковых бутылок и тысячу алюминиевых банок, за что получил 10 тысяч баллов. Также в десятку самых активных учеников вошли школьники из Подольска, Одинцово и Домодедово.

Генеральный директор компании «РТ-Инвест» Андрей Шипелов отметил эффективную работу школьников по сбору вторичного сырья, подчеркнув, что подобные мероприятия способствуют увеличению интереса к экологическим проектам, как среди детей, так и среди взрослых.

«Только за два года действия нашей сети экопунктов в Подмосковье было собрано более 10 миллионов пластиковых бутылок и алюминиевых банок», — указал Андрей Шипелов.

Он добавил, что вся собранная тара была переработана и вернулась в экономический оборот в виде новых товаров.

Стоит отметить, что школьники, занявшие первые два места, были награждены смартфонами. Участнику, занявшему третье место, вручили планшет. Для остальных детей, попавших в топ, были подготовлены наушники, умные часы и умные колонки. Более того, все участники мероприятия получили возможность потратить накопленные баллы на покупку книг, одежды, продуктов питания и других предметов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о необходимости усилить борьбу с выбросом мусора в непредназначенных для этого местах.

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