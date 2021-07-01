«РТ-Инвест» и АРВЭ будут вместе развивать сферу возобновляемых источников энергии

Компания «РТ-Инвест», которая строит уже пять заводов для термической переработки мусора в Подмосковье и Татарстане, стала частью АРВЭ — Ассоциации развития возобновляемой энергетики. Теперь они станут вместе развивать сферу возобновляемых источников энергии.

Компания строит заводы энергетической утилизации мусора по японско-швейцарской технологии Hitachi Zosen Inova. Она подразумевает строгие экологические требования к заводам.

Это предприятия, которые заработают в Московской области и Татарстане. Цель «РТ-Инвест» — нулевое захоронение отходов и сохранение природы для будущих поколений.

Как рассказал генеральный директор Андрей Шипелов, после вступления в АРВЭ компания сможет применить возможности совместной работы для развития возобновляемых источников энергии в России.

Энергетическая утилизация уже представляет собой незаменимую основу сферы управления отходами в составе комплексной системы. Это создает единственную возможность избавиться от полигонов в любом их виде раз и навсегда Андрей Шипелов.

По его словам, заводы для энергоутилизации приравнивают к возобновляемым источникам энергии во всем мире.

«Решая первоочередную задачу сокращения полигонного захоронения, мы еще активно развиваем отрасль зеленой энергетики», — отметил Шипелов.

Директор АРВЭ Алексей Жихарев рассказал, что совместная работа с «РТ-Инвест» позволит развивать новое направление отрасли возобновляемых источников энергии.

«Наша совместная работа принесет конкретные результаты в виде развития нового сегмента отрасли», — сказал он.

По словам Жихарева, главная задача заключается в выработке совместной позиции для работы с органами государственной власти и популяризации отрасли возобновляемых источников энергии.