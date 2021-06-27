Розыгрыш квартиры проводят среди вакцинированных в Подмосковье. Трансляция

В Подмосковье провели розыгрыш трехкомнатной квартиры в серпуховском ЖК «Новая Пролетарка». Участниками стали те, кто с 15 по 25 июня сделал первую прививку от коронавируса. «360» вел трансляцию определения победителя.

По условиям конкурса участником мог стать любой гражданин России старше 18 лет. Вне зависимости от места регистрации. Но прививка должна была быть сделана в пунктах вакцинации Минздрава Подмосковья.

При этом можно было выбрать любой препарат: «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак». О своем участии в розыгрыше заявили почти 20 тысяч человек. Победитель получит СМС-уведомления на номер телефона и электронную почту, которую указывал при регистрации на региональном портале госуслуг.

ЖК «Новая Пролетарка» расположен на территории границы заповедника в 15 километрах от Серпухова и Чехова. Рядом есть сосновый лес и река Нара.

Министр здравоохранения региона Светлана Стригункова ранее заявила, что первая акция по розыгрышу жилья вызвала такой большой ажиотаж, что власти приняли решение разыграть еще одну квартиру в конце июня. По словам министра, она будет расположена в ближнем Подмосковье, в 15 километрах от МКАД. Округ станет известен позднее.