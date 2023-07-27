Подмосковье 27 июля 2023, 16:07 Розлив канализационных стоков предотвратили на озере Сенеж в Солнечногорске Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

Читать 360tv в

Специалисты «ИКЖКХ» предотвратили экологическую катастрофу, грозившую озеру Сенеж. Коммунальщики оперативно выявили и устранили аварию на сетях канализационных стоков в микрорайоне Тимоново. Розлива стоков в водоохранную зону удалось избежать.

Авария на сетях канализационных стоков произошла из-за засора. Специалистам «ИКЖКХ» потребовалось почти пять часов, чтобы решить проблему. В это время подача горячего и холодного водоснабжения была полностью остановлена.

Реклама

До окончания работ коммунальщики организовали подвоз питьевой воды населению. В устранении засора в коллекторе задействовали десять единиц техники, в том числе четыре илососа. Оперативное вмешательство помогло предотвратить попадание канализационных стоков в водоохранную зону озера Сенеж.

«Благодарю сотрудников предприятия „ИКЖКХ“ за профессионализм и оперативное принятие мер для сохранения чистоты жемчужины Подмосковья — озера Сенеж», — прокомментировал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Сейчас по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева ведется строительство новых очистных сооружений в деревне Осипово под Солнечногорском. Запустить объект планируется в ноябре 2024 года.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».